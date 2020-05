Hoe het leven dan ook is

Piet de Rooy was (of is) eigenlijk jazzliefhebber, Lionel Hampton en Thelonious Monk waren de grote helden van de jongerencultuur die nog niet zo heette. In Amsterdamse termen was je dan een pleiner (naar het Leidseplein), de dijkers (ook wel nozems te noemen, van de Nieuwendijk) hielden het bij rock’n’roll. Een kunstmatige tegenstelling. Maar hij was geen Amsterdammer en laat ook zijn waardering blijken voor r’n’r en meer.

Vele jaren heb ik jazz ouwelullenmuziek gevonden, tot het tot mij doordrong dat wat ik goed had gevonden in de begintijd van Caroline toch echt “ook” jazz was. Niet R&B of “orkestmuziek” (tenslotte geen genre).

Ik presenteer mijn nr.3 aller tijden die, flauw maar waar, ook past in deze dagen. Een hart onder de riem in crisistijden. Verdomd, daar leven we nu ook in.

De wat associatieve tekst komt surrealistisch over als je die probeert op te schrijven. Er zitten dingen bij waar ik mijn twijfels bij heb, maar ik hoor het echt zo: maak er een einde aan tussen de klaverblaadjes…

Grab your coat, don’t forget your hat

But leave your worries, leave ‘em on the doorstep

Life’s sweet, just direct your feet

To the sunny, sunny side of the street

Ba, ba-ba, du-ba, deh, pitter-pat

You know, that happy tune is my step

Life’s alreet*), if you dig that beat

On the sunny, sunny side of the street

Used to walk in the shade

With my blues on parade

What a drag ol’man

Gettin’ stuck in the shade

Get hip, don’t be afraid

Move it all over

Kill yourself in the clover

Only live for a friend who cares

Rich as Rockefeller

Can’t be beat

Gold dust’round my feet

On the sunny side of the street



Roger Wolfe Kahn ORch., zang: Dick Robertson. De oerversie, 1930



Jo Stafford & the Pied Pipers, orkest Paul Weston, 1944

En dan de versie die het zo ver bij mij geschopt heeft, dankzij Caroline en haar eerste deejay van wie dit de herkenningsmelodie was, Simon Dee. Jaren veertig maar toch ook heel erg zestig.



On the sunny side of the street, Tommy Dorsey Orch. & The Sentimentalists, 1944

*) dat zou dan alright moeten zijn maar dan anders. Ik geloof er niets van maar kan er ook niets van maken van wat ik hoor, een testimonium paupertatis na 56 jaar…