Ver in het noorden onder de Grote Beer

In 1906 geschreven door Isak Saba, gecomponeerd door Arne Sørli Sámi soga lávlla, in 1986 tot volkslied van Samenland uitgeroepen. Om ruimte te sparen plaats ik naast de Noordsamische tekst alleen de Engelse vertaling.

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde

sabmá suolggai Sámieanan.

Duottar leabbá duoddar duohkin,

jávri seabbá jávrri lahka.

čohkat čilggin, čorut čearuin

allanaddet almmi vuostái.

Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,

cáhket ceakko stállenjárggat.

máraideaddji mearaide.

Dálvit dáppe buolašbiekkat,

muohtaborggat meariheamit.

Sámisohka sieluin mielain

eahccá datte eatnamiiddis:

Mátkálažžii mánuheabit,

giđđudeaddji guovssahasat, –

ruoškkas, ruovggas rođuin gullo,

juhca jávrriin, jalgadasain,

geresskálla máđiid miel.

Ja go geassebeaivváš gollut

mehciid, mearaid, mearragáttiid,

golli siste guollebivdit

suilot mearain, suilot jávrriin.

Gollin čuvget čáhcelottit,

silban šovvot sámieanut,

šelgot čuoimmit, šleđgot áirrut,

luitet olbmát lávllodemiin

geavgŋáid, guoikkaid, goatniliid.

Sámieatnan sohkagoddi —

dat lea gierdan doddjokeahttá

goddi čuđiid, garrogávppiid,

viehkes vearrevearroválddiid.

Dearvva dutnje, sitkes sohka!

Dearvva dutnje, ráfi ruohtas!

Eai leat doarut dorrojuvvon,

eai leat vieljain varat vardán

sámi siivo soga sis.

Máttarádját mis leat dovle

vuoitán vearredahkkiid badjel.

Vuostálastot, vieljat, miige

sitkatvuođain soardiideamet!

Beaivvi bártniid nana nálli!

Eai du vuoitte vašálaččat,

jos fal gáhttet gollegielat,

muittát máttarmáttuid sáni:

Sámieatnan sámiide!

1.

Far up North ‘neath Ursa Major

Gently rises Saamiland.

Mountain upon mountain.

Lake upon lake.

Peaks, ridges and plateaus

Rising up to the skies.

Gurgling rivers, sighing forests.

Iron capes pointing sharp

Out towards the stormy sea.

2.

Winter time with storm and cold

Fierce blizzards.

Saami kin, with hearts and souls

Their lands do love.

Moonlight for the traveller,

Living Aurora flickering,

Grunt of reindeer heard in groves of birch,

Voices over lakes and open grounds,

Swish of sled on winter road.

3.

Summer’s sun casts golden hues

On forests, seas and shores.

Fishermen in gold, swaying

With the golden seas, golden lakes.

Silver Saami rivers gurgling

‘round sparkling poles, shining oars.

Singing, men float down

Rapids, great and small,

And waters calm.

4.

Saamiland’s people

With unbending strength

Defeated killing enemies, bad trades,

Sly and evil thieves.

Hail thee, tough Saami kin!

Hail thee, root of freedom!

Never was there battle,

Never brother’s blood was spilt

Amongst the peaceful Saami kin.

5.

Our ancestors long ago

Trouble makers did defeat.

Let us, brothers, also resist

Staunchly our oppressors.

Oh, tough kin of the sun’s sons,

Never shall you be subdued

If you heed your golden Saami tongue,

Remember the ancestors’ word.

Saamiland for Saami!

Uitgelichte afbeelding: Door Eclipse, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10537315