Ooit was het dal groen

Het volkslied van Samenland dateert van 1906, het vermaarde gezang Cwm Rhondda, Guide me, o Thou great Redeemer of Bread of heaven, in Nederlandstalige kerken bijvoorbeeld een gezongen geloofsbelijdenis Ik geloof in Jezus Christus van 1907.

Is het toeval dat de liederen sterk op elkaar lijken? Er was nog geen radio, grammofoonplaten waren zeldzaam en dan nog.

Eerlijk gezegd denk ik van wel dus. Omdat ik geen zin heb in de Engelstalige hymne hier de tekst in Cymraeg, die naar ik begrijp van later datum is dan de Engelse…

Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd

Wrthrych teilwng o fy mryd;

Er mai o ran, yr wy’n adnabod

Ei fod uwchlaw gwrthrychau’r byd:

(bis:)Henffych fore

(bis:)Y caf ei weled fel y mae.

Rhosyn Saron yw ei enw,

Gwyn a gwridog, teg o bryd;

Ar ddeng mil y mae’n rhagori

O wrthrychau penna’r byd:

Ffrind pechadur,

Dyma ei beilat ar y môr.

Beth sy imi mwy a wnelwyf

Ag eilunod gwael y llawr?

Tystio’r wyf nad yw eu cwmni

I’w cystadlu â Iesu mawr:

(bis:)O! am aros

(bis:)Yn ei gariad ddyddiau f’oes.

[Meermalen: Amen – in het filmpje. Hier niet gezongen coupletten:]

‘Chlywodd clust, ni welodd llygad,

Ac ni ddaeth i galon dyn,

Feddwl nac erioed ddychymyg

Y fath ydyw Ef ei hun:

Tecach ragor

Yw na welodd nef na llawr.

Gwelaf graig a’m deil mewn stormydd

O gawodydd dwfr a thân;

Yn wyneb uffern a’i rhythriadau

Holl breswylwyr hon a gân:

Cadarn sylfaen

A osodwyd gan y Tad.

En dan kom ik deze tegen, Cerys Matthews, de zangeres van Catatonia. Wie bezwijkt hier niet voor, roep ik u uit!

