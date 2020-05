Kennismaking met Idir

Het is moeilijk iemand uit te luiden die je voor jezelf nog moet inluiden. Begin deze maand is de Kabylische zanger Idir overleden aan een al langer bestaande longaandoening.

Dit lied werd een grote hit in Algerije en elders terwijl hij voor zijn nummer op moest komen in 1976. Dit filmpje dateert uit 1992.

Blijkens dit als instructief voor het leren van Kabylisch bedoelde filmpje is het een slaapliedje met zoals het misschien hoort de griezeligheid van de nacht inbegrepen. “Mijn papa Inouva”.

De tekst in Latijns schrift

Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva

Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba

Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva

Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba

Amghar yedel deg wbernus

Di tesga la yezzizin

Mmis yethebbir i lqut

ussan deg wqarru-s tezzin

Tislit zdeffir uzetta

Tessallay tijebbadin

Arrac ezzin d i tamghart

A sen teghar tiqdimin

Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva

Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba

Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva

Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba

Adfel yessed tibbura

Tuggi kecment yehlulen

Tajmaât tettsargu tafsut

Aggur d yetran hejben

Ma d aqejmur n tassaft

Idegger akken idenyen

Mlalen d aït waxxam

I tmacahut ad slen

Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva

Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba

Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva

Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba

Franse vertaling (het lijkt mij zinloos om een tweedehandsvertaling hiervan te leveren):

Je t’en prie père Inouba ouvre-moi la porte

O fille Ghriba fais tinter tes bracelets

Je crains l’ogre de la forêt père Inouba

O fille Ghriba je le crains aussi.

Le vieux enroulé dans son burnous

A l’écart se chauffe

Son fils soucieux de gagne pain

Passe en revue les jours du lendemain

La bru derrière le métier à tisser

Sans cesse remonte les tendeurs

Les enfants autour de la vieille

S’instruisent des choses d’antan

Je t’en prie père Inouba ouvre-moi la porte

O fille Ghriba fais tinter tes bracelets

Je crains l’ogre de la forêt père Inouba

O fille Ghriba je le crains aussi.

La neige s’est entassée contre la porte

L’ihlulen bout dans la marmite

La Tajmaât rêve déjà au printemps

La lune et les étoiles demeurent claustrées

La bûche de chêne remplace les claies

La famille rassemblée

Prête l’oreille au conte

Je t’en prie père Inouba ouvre-moi la porte

O fille Ghriba fais tinter tes bracelets

Je crains l’ogre de la forêt père Inouba

O fille Ghriba je le crains aussi.



A vava Inouva

Welaan, rust zacht, zijn toch gepaste woorden.