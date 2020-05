Slechterik! zegt Sir Roger Gale

Backbencher Sir Roger Gale is door de BBC meermalen opgevoerd als getuige tegen de Raspoetin van het huidige Britse regime. Ik kijk daar van op, ik ken hem toch bovenal als buitgengaatse deejay, die nogal sjagrijnig reageerde op de vele geëngageerde nummers van 1965. Dus een echte Tory? Het programma Party time op Caroline South kan ik echt niet aangehoord hebben, het station werd in Nederland ’s avonds weggeblazen door Radio Moskou op “one-nine-nine” zoals ze dat zeiden.

Dat swong de pan uit, met Sir Roger. Het fragment besluit met wat niet eens veel later Northern Soul ging heten: zeer dansbare nummers die het niet gemaakt hebben als hit. Gewoon op de radio, in een weekeinde in 1965 op Radio Caroline.

Het zoeken naar zo’n Northern Soulnumer is geen grote klus meer dankzij Youtube. Ondanks de girl group sound bestaat de band uit twee heren, George Garner en Joe Livingston, en een vrouw, Carol Jackson. Achtergrondzang van Ashford & Simpson en Melba Moore… Die zouden wel heel bekend worden.



Evil one, The Sapphires, 1965