Voor mijn dame

De Moody Blues zijn vernoemd naar een nummer van Slim Harpo en redelijkerwijs zou ik de voorkeur moeten geven aan de R&B-groep. Maar het grootste deel van hun bestaan waren ze progrockers (of zijn? je moet er niet aan denken…). En daar zit veel moois tussen (en ook met Denny Laine waren ze al van de R&B af, zie bijvoorbeeld Boulevard de La Madeleine).

Tweede A-kant van een single uit de tijd van de eerste terugkeer van Caroline (“The Lady”) – voor de onwetenden.

My boat sails stormy seas

Battles oceans filled with tears

At last my port’s in view

Now that I’ve discovered you

Oh I’d give my life so lightly

For my gentle lady

Give it freely and completely

To my lady

As life goes drifting by

Like a breeze she’ll gently sigh

And slowly bow her head

Then you’ll hear her softly cry.

Oh I’d give my life so lightly

For my gentle lady

Give it freely and completely

To my lady

Words that you say when we’re alone

Though actions speak louder than words

But all I can say is I love you so

To drive away all my hurt

Oh I’d give my life so lightly

For my gentle lady

Give it freely and completely

To my lady

Set sail before the sun

Feel the warmth that’s just begun

Share each and every dream

They belong to everyone.

Oh I’d give my life so lightly

For my gentle lady

Give it freely and completely

To my lady



LP-track 1972, single 1973

Uitgelichte afbeelding: Door Jim Summaria – Contact us/Photo submission, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5558688