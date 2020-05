Altijd als ik een nieuwe liefde vind

Het komt toch echt niet vaak voor dat ik een nummer uit 1966 van een bekende groep hoor en een luchtsprongetje maak van verrassing en instemming.

Manfred Mann (op EP, “bronnen” zeggen dat het ook een losse single is geweest, maar zeker niet in het VK, dan had ik het moeten kennen) maken een Northern Soulding van een Everly Brothers original.

Waarmee ik toegeef dat ook ik niet alles van die band ken. Wel veel, dat wel.

Het origineel komt nog wel, andere versies (niet die ene, nee) komen dan ook wel.



When will I be loved, Manfred Mann (nog met Paul Jones), 1966