Dit heb ik echt in geen halve eeuw of meer gehoord.

Het lied dat de Bingoshow op Radio Luxemburg inleidde. Nog met het orkest van Ivor Raymonde, meer bekend van Dusty Springfield.

Moet je je voorstellen, dat een deejay die malle cijfers voorlas op de radio clicketyclicks sixtysix. Dat soort radio maken ze niet meer. Thank Goodness for that zegt Tony Allan.



Bingo I’m in love, Dave Carey, 1961