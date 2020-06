Dat ik u met mijn muzikale smaak nog ergens mee teleur kan stellen kan ik mij nauwelijks indenken. Maar goed, ik kom nog even uit de kast als Herb Alpert-fan (gelukkig speelt of speelde een makker/collegadeejay van Radio 100 in een tribuutband voor Herb).

Trots presenteer ik mijn eerste singletje van Herb en de Tijuana Brass.



Up Cherry Street , 1964