Ach, zo snel verwelkt het mensenhart

In het in 1930 verschenen Die Angestellten – aus dem neuesten Deutschland komt het terloops langs, de treurigheid over de jeugdtijd die niet meer terugkomt, jaja, die komt niet meer terug. Toch was jeugdigheid ook toen al een opkomend ideaal.

Siegfried Kracauer is een wat vergeten Frankfurter-Schulelid, onthoud de naam, ik kom er nog wel eens op terug.

Maar goed, die mooie jeugddagen. Ik werd in mijn jeugd gepest door dit lied, alsof het echt allemaal zo mooi en leuk was.

Schön ist die Jugend

Bei frohen Zeiten

Schön ist die Jugend

Sie kommt nicht mehr

Bald wirst du müde

Durch’s Lebensschreiten

Um dich wird’s einsam

Im Herzen leer

D’rum sag ich’s noch einmal

Schön ist die Jugendzeit

Schön ist die Jugendzeit

Sie kommt nicht mehr

Sie kommt, sie kommt nicht mehr

Kommt niemals wieder her

Schön ist die Jugendzeit

Sie kommt nicht mehr

D’rum sag ich’s noch einmal

Schön ist die Jugendzeit

Schön ist die Jugendzeit

Sie kommt nicht mehr

Sie kommt, sie kommt nicht mehr

Kommt niemals wieder her

Schön ist die Jugendzeit

Sie kommt nicht mehr

Es blühen Blumen

Auf Flur und halten

Sie welken alle

Im Jahreslauf

Und so das Menschenherz

Verwelket balde

Und blüht zum Zweitenmal

Nicht wieder auf

D’rum sag ich’s noch einmal

Schön ist die Jugendzeit

Schön ist die Jugendzeit

Sie kommt nicht mehr

Sie kommt, sie kommt nicht mehr

Kommt niemals wieder her

Schön ist die Jugendzeit

Sie kommt nicht mehr



De verdrietelingen die mij dit aandeden in MIJN jeugd heetten Leni & Ludwig en ze waren afkomstig uit de Hoogduitstalige hoek van Nederland in Limburg. Ze zullen vast ook veel succes gehad hebben bij de oosterburen, bij Zazel en Iod. Ja, het is dus een traditional, maar een oudere versie kom ik niet tegen op YT.

1958