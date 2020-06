Zesenzeventig hoempa’s voor Vera Lynn

De Programmaleiding: We moeten toch echt iets aan de Dame doen

Ik: O nee, moet het? We’ll meet again draai ik wel van Johnny Cash hoor.

Programmaleiding: HET MOET!

Ik: Echt? Moeten?

Programmaleiding: En wel nu. Je mag blij zijn dat je zelf mag kiezen met wat.

Ik, zuchtend: Eens even kijken…



Okee, de Abominabele Top 2000-tune in de uitvoering van Vera Lynn, die zich door Willem Duys liet overhalen met tegenzin Land of hope and glory op de plaat te zetten wat een Formidabele Abominabele Hit werd in Nederland, waar ze natuurlijk op dat land zitten te wachten na al die Engelse oorlogen.

Maar Rust in Vrede, Dame

Uitgelichte Afbeelding: Door Eric Koch / Anefo – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33484229