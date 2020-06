God van mijn dag, Heer van mijn nacht

Geen andere reden dan dat het dezer dagen in mijn hoofd speelt en dat ik geen smaak heb weet u inmiddels wel, en de PROGRAMMALEIDING heeft een vrije dag.

Dit is deel II van de African Trilogy van Neil Diamond, alleen ontbreken deel I en deel III. En wie wordt er begroet met deze Salomon/Salaam? Mysterie, mensen.

Come she come say

Ride on the night

Sun becomes day

Day shall provide

Soo, soolaimon

Soolai, soolai, soolaimon

Soo, soolaimon

Soolai, soolai, soolaimon

Soo, soolaimon

Soolai, soolai, soolaimon

Soo, soolaimon

Soolai, soolai, soolaimon

God of my want, want, want

Lord of my need, need, need

Leading me on, on, on

On to the woman, she dance for the sun

God of my day, day, day

Lord of my night, night, night

Seek for the way, way, way

Taking me home

She callin’

Bring home my name

On the wings of a flea

Wind in the plains

Dance once for me

Soo, soolaimon

Soolai, soolai, soolaimon

Soo, soolaimon

Soolai, soolai, soolaimon

Soo, soolaimon

Soolai, soolai, soolaimon

Soo, soolaimon

Soolai, soolai, soolaimon

God of my want, want, want

Lord of my need, need, need

Leading me on, on, on

On to the woman, she dance for the sun

God of my day

Lord of my night

Seek for the way

Taking me home

God of my want, want, want

Lord of my need, need, need

Leading me on, on, on

On to the woman, she dance for the sun

God of my day,

Lord of my night,

Seek for the way,

Taking me home

God of my want, want, want

Lord of my need, need, need

Leading me on, on, on

God of my day, day, day

Lord of my night, night, night

Seek for the way, way, way

Taking me home

As she’s calling my name



Soolaimon, 1970