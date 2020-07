Het diepbedroefde stuk speelgoed kan niet loslaten

Linda Ronstadt mag ook als countryrockzangeres gelden, al heeft zij heel wat covers van R&B op haar naam. En terwijl ik deze uitkoos kwam ik er achter dat dit er ook een is, zij het van de onfortuinlijke blue-eyedsoulzangeres Evie Sands – erg goed in het leveren van hits die anderen hebben gemaakt. Rechtvaardigheid is ver te zoeken, mensen. Binnenkort meer originelen van haar.

Ik kende dit van de Hollies, u waarschijnlijk ook.



I can’t let go, Evie Sands, 1966

Oh I try and I try but I can’t say goodbye

Feel so bad, baby Oh, it hurts me

When I think of how you love and desert me

I’m the broken-hearted toy you play with, baby

[Refrein:] You got me going I need you, babyI can’t let go, and I want you, babyI gotta have you, you know, I can’t let go

Though I’m just one of your lovers

And I know there are so many others

You do something strange to me, baby, baby

[Refrein]

Oh I try and I try but I can’t say goodbye

Know that it’s wrong and I should be so strong

But the thought of you gone makes me want to hold on

[Refrein 2x]

I can’t let go

I can’t let go

I can’t let go

I can’t let go



Linda Ronstadt, 1980

Countryrockzomerserie aflevering VIII

Uitgelichte afbeelding: screenshot video met Evie Sands