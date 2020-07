Oud land mijner voorvaderen

Het Bretonse volkslied heeft dezelfde wijs als het Cymrische (Welshe) en de titel betekent hetzelfde – wat hierboven staat – de talen zijn ook zeer naaste familie maar wel nogal uit elkaar gegroeid in de loop der eeuwen. Het Welshe volkslied is vermaard van de rugbywedstrijden waar de vastberadenheid wordt gepaard aan onverstaanbaarheid voor De Anderen: dat zal ze leren!

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,

Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;

Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,

Tros ryddid gollasant eu gwaed.

Refrein:

Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad,

Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,

O bydded i’r heniaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd;

Pob dyffryn, pob clogwyn, i’m golwg sydd hardd,

Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si,

Ei nentydd, afonydd, i mi.

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,

Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,

Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,

Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

Bro Goz ma Zadoù

Ni Breiziz a galon karomp hon gwir Vro !

Brudet eo an Arvor dre ar bed tro dro.

Dispont ‘kreiz ar brezel hon Tadou ken mat

A skuilhas eviti o gwad

Refrein:

O Breiz, ma Bro, me gar ma Bro !

Tra ma vo’r mor ‘vel mur n’he zro

Ra vezo digabestr ma Bro !

Breizh, douar ar Sent kozh, douar ar Varzhed

N’eus bro all a garan kement ‘barz ar bed.

Pep menez, peb traonienn d’am c’halon zo ker ;

Enno kousk meur a Vreizhad ter !

(Refrein)

Ar Vretoned ‘zo tud kalet ha kreñv;

N’eus pobl ken kalonek a zindan an neñv,

Gwerz trist, son dudius a ziwan eno,

O! pegen kaer ec’h out, ma Bro!

(Refrein)

Mar d’eo bet trec’het Breizh er brezelioù bras,

He yezh a zo bepred ken beo ha bizkoazh,

He c’halon birvidik a lamm c’hoazh ’n he c’hreiz,

Dihunet out bremañ, ma Breizh!



Nolwenn Leroy. Het is wellicht niet angstaanjagend als een bijna brullend rugbystadion maar de Bretonse club won wel de Franse cup in 2014.