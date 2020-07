Een countryrockzomerserie brengt ook namen en artiesten met zich mee waarmee ik persoonlijk “niets heb”. Maar ja, dan overlijdt zo iemand, op deze dag, dan moet hij wel de nummer IX worden. Charlie Daniels, hier met de klacht van een “veteraan” tien jaar later.



Still in Saigon, 1982

Uitgelichte afbeelding: By Joe Schneid, Louisville, Kentucky – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6727631