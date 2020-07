Neem me dan voor even

Evie Sands, ik had meer van haar beloofd en hier is nog een origineel van haar. Geen coverversie die hierbij in de schaduw kan staan. Overigens merk ik dat geen van die covers hier al langsgekomen is. Een andere keer dan.

I’ve been trying to make you love me

But everything I try just takes you further from me

You don’t love me no no

So you treat me cruel

But no matter how you hurt me

I’ll always be a fool

But if you don’t want me forever

And if you don’t need me forever

And if you don’t love me forever

Take me for a little while

So I can hold you baby

So I can make you want me

I’ve got to make you love me

For a little while

I’ve just got to make you want me

I’ve got to stop it

There should be a law

And no matter how you put me down

I love you more

I feel so helpless

And it ain’t funny

Cause deep down inside I know

You’re never gonna love me

But if you don’t want me forever

And if you don’t need me forever

If you can’t love me forever

Take me for a little while

So I can hold you baby

So I can make you want me

I’m gonna make you love me

For a little while

I’ve got to make you want me

Take me for a little while, baby

Can’t you see it’s gonna be me

Take me for a little while

Take me for a little while

I’m gonna tell you how I need you

Anyway you want me

Take me for a little while



Take me for a little while, 1965

Het zal voor de Northern Floor ook niet zo duidelijk zijn geweest dat de zangeres wit is. Niet dat het er verder toe doet.