Folk(rock)klassieker du jour: Wildflowers

Een van Tom Petty’s mooiste (en droevigste) songs, over het vinden van een laatste rustplaats voor een geliefde (‘home by and by’ is een aan de gospelmuziek ontleende verwijzing naar de hemel).

Petty’s werk is van een constante hoge kwaliteit, een slecht album heeft hij eigenlijk nooit gemaakt. Alles aanbevolen, met name Damn the Torpedoes, mijn persoonlijke favoriet. Tom overleed drie jaar geleden volkomen onverwacht aan een hartstilstand.

[Chorus]

You belong among the wildflowers

You belong in a boat out at sea

Sail away, kill off the hours

You belong somewhere you feel free

[Verse 1]

Run away, find you a lover

Go away somewhere all bright and new

I have seen no other

Who compares with you

[Chorus]

You belong among the wildflowers

You belong in a boat out at sea

You belong with your love on your arm

You belong somewhere you feel free

[Verse 2]

Run away, go find a lover

Run away, let your heart be your guide

You deserve the deepest of cover

You belong in that home by and by

[Chorus]

You belong among the wildflowers

You belong somewhere close to me

Far away from your trouble and worry

You belong somewhere you feel free

You belong somewhere you feel free

Uitgelichte afbeelding: Door Davidwbaker – I took this photo on June 20th, 2016 in San Francisco at the Fillmore., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59162328