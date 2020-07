Gejaagd door de lichte brigade

Olivia de Havilland op 104-jarige leeftijd overleden. Gunst, leefde zo iemand dan nog? Uit Gone with the wind van 1939 en nog zoveel films die ik nooit gezien heb (en het warboelverhaal lezende over de film heb ik niet de neiging er benieuwd naar te zijn).

Maar goed, het overlijden is aanleiding tot wat filmmuziek. Eerst Tara’s Theme uit Gejaagd door de wind – stond dat niet in mijn moeders boekenkast?

The charge of the light brigade van 1936 heeft alleen de titel gemeen met het gedicht van Tennyson, de film heeft een koloniaal thema, je hoort Rule Britannia regelmatig terugkomen in de filmmuziek, uitgevoerd door het Symfonieorkest van Moskou onder leiding van William Stromberg.