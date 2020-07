Omringd door een zonnestraal

Gunst, zoek ik – om de moed er in te houden – een vrolijk als Northern Soul tellend “wit” nummer, vind ik deze treffer. Nederlands, Indisch zelfs, de zangeres. Annet Hesterman – misschien heb ik wel eerder van haar gehoord maar dan is de naam toch knap weggezakt.



Het accent mag toch geen beletsel zijn dit tot Northern Soul te verklaren en het publiek in verwarring te brengen: wie is dit? Annet Hesterman dus, mensen. 1968



Het origineel, Surrounded by a ray of sunshine, Samantha Jones, 1967.

Heeft de eer gehad een hele week in Radio London’s Fab Forty gestaan te hebben, op 35, 53 jaar geleden. Met het juiste dansvloerloodje.