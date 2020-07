Alles pakken wat ik kan krijgen

Ik weet al niet meer waarom ik precies onlangs de Billboard Hot100 van een overeenkomstige week in 1968 opzocht en mijn ogen uitkeek van wat ik NIET kende van die lijst. Dat gebrek aan kennis reikte tot nr. 19, een cover van een Zombiesnummer in de VS.

Ook een manier om muziek te leren kennen, zo’n top-100. Op Caroline trokken ze er drie uur voor uit in 1965, maar dit is 1966 (en in de zomer van 1968 waren ze er niet meer). Joost de Draaier deed een uurtje over de hele honderd dus veel wijzer werd je daar niet van wat betreft onbekend werk. Ik blijf al meteen bij nr. 100 kennis schuldig.

Dit is een nummer van Mitch Ryder & the Detroit Wheels, nr. 100 dus omstreeks deze tijd in 1966.

Twee weken genoteerd en geen opname in een Greatest Hits-compilatie waard.

Maar bij dezen alsnog te beluisteren.



Takin’ All I Can Get

Een dansvloerkraker was het zeker niet.