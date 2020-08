Beiroet, een smaak van vuur en rook

De mooiste stem ooit vastgelegd op was en schellak: Fairouz, Aan Beiroet, uit de tijd van de langdurige burgeroorlog waar Syrië en Israël zich zo nodig in moesten mengen.

لِبَيرُوت، مِنْ قََلْبِي سَلاَمٌ لِبَيْرُوت

وَقُبَلٌ لِلْبَحْرِوَالبُيُوت

لِصَخْرَةٍ كَأَنَّهَا وَجْهُ بَحَّارٍ قََدِيمٍ

هِيَ مِنْ رُوحِ الشَّعْبِ خَمْرٌ، هِيَ مِنْ

عَرَقِهِ خُبْزٌوَاليَا سْمِيِن

فَكَيْفَ صَارَطَعْمُهَا طَعْمَ نَارٍ وَ دُخَّانٍ

لِبَيرُوت، مَجْدٌ مِنْ رَمَادٍ لِبَيْرُوت

مِنْ دَمٍ لِوَلَدٍ حُمِلَ فَوْقَ َيدِهَا

أَطْفَأتْ مَدِينَتي قَِنَْدِيلَهَا

أَغْلَقَتْ بَابَهَا

أَصْبَحَتْ فِي المَسَاءِ وَحْدَهَا، وَحْدَهَا وَاللَّيلُ

à Beyrouth

à Beyrouth, un salut de mon cœur, à Beyrouth,

et des baisers à la mer et aux maisons,

à un rocher qui ressemble au visage d’un ancien marin

Elle est, de l’âme du peuple, du vin ; Elle est, de sa sueur, pain et jasmin

Mais comment est devenu son goût… un goût de feu et de fumée…

à Beyrouth, la gloire des cendres, à Beyrouth,

du sang d’un enfant, porté plus haut que sa main

Ma ville a éteint sa lanterne, a fermé sa porte

Elle est devenue dans la soirée seule…

Seule face à la nuit…

Tu es à moi, Tu es à moi, Ah enlace-moi, Tu es à moi

Mon drapeau, et la roche de demain, et les vagues des voyageurs

Elle a montré les blessures de mon peuple,

Elle a montré les larmes des mères…

Tu es à moi, Tu es à moi, Ah enlace-moi…



Li Beirut, 1984

U herkent de wijs natuurlijk: het adagio van Rodrigo’s Concierto de Aranjuez.

Vertaling ontleend aan La Pétillante