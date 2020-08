Leve Bengalen!

Niet het larmoyante nummer van George Harrison maar het ware werk van Ravi Shankar en koor, uit de dagen voordat Bangladesj tot stand kwam – in hetzelfde geweld waarmee het bestreden werd.

De single was onvindbaar, althans in streken waar ik mij ophoud, al dan niet af en toe.

En nu, zo’n vijftig jaar later, duiken er maar liefst twee filmpjes op.

Eerst het mooie versleten-singlegeluid.

En een gedigitaliseerde versie ook maar liefst



Joi Bangla!, 1971

Dan gooi ik het volkslied waar je op kan dansen er ook nog maar even achteraan



Amar sonar Bangla, Mijn gouden Bengalen, volkslied van Bangladesj, geschreven (niet met die bedoeling uiteraard) door Rabindranath Thagur (Tagore)