Dit is niet de instrumentale versie die ik zoek, die is uit 1965 zonder fluitsolo. Maar omdat u het bent krijgt u deze van Ted Weems en Elmo Tanner op de fluit.



193x (niet helemaal duidelijk), hit in 1947

Of is deze de versie die ik zocht? Ray Conniff laat je bijna nooit in de steek.



Voor een nummer dat Heartaches heet is het wel opvallend opgewekt van toon, niet?