De verandering die hoe dan ook zal komen #Belarus

Peremen, “Wij willen veranderingen”, een nummer van de Sowjetband Kino uit de dagen van glasnost en perestrojka – herinnert u zich die nog? De zanger/tekstschrijver Viktor Tsoi, van Sowjet-Koreaanse afkomst, kwam nog voor het uiteenvallen van de USSR om het leven bij een auto-ongeluk, in 1990.

Dit lied is blijkbaar het lied van de opstand in Belarus.

De neoliberale ideologen staan al klaar voor de “hervorming” van de economie want die wordt beheerst door de staat. En de staat wordt dan weer beheerst door Loekasjenka*) en zijn omgeving. Maar of dat laatste nog werkt is de vraag – er wordt op brede schaal gestaakt en de arbeiders demonstreren net zo enthousiast tegen Loekasjenka als iedereen.

En marktideologen zijn geen democraten met een kleine d. Kan de opstand hen weerhouden?

Het refrein via vertaling:

Wij willen veranderingen!

Het is de eis van onze harten

Wij willen veranderingen!

Het is de eis van onze ogen!

In onze lach, in onze tranen, in de polsslag in onze aderene

Wij willen veranderingen!

En de veranderingen zullen beginnen!

Peremen, Kino

*) Dit is de weergave van ’s mans familienaam vanuit het Belarussisch. Zoals de meeste Witrussen spreekt Loekasjenka eigenlijk voornamelijk Russisch vanwaaruit zijn naam als Loekasjenko zal worden weergegeven.

Uitgelichte afbeelding: By Игорь Владимирович Мухин – Transferred from ru.wikipedia to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7083849