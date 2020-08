Dit is misschien wel het mooiste rapnummer dat ik ken – en wie heeft het eigenlijk ooit over “mooi” als het om rap gaat?

Een snijdend-boze uitval tegen de bemoeizuchtige vriend die de laan wordt uitgestuurd – toespelingen op nummers van Oran ‘Juice’ Jones en Gwen Guthrie. Dit dan tussen tussen twee hartverscheurende gezongen kreten van verdriet.

Want zo fijn is het niet om iemand te dumpen. Of gedumpt te worden.



Thunder and lightining, Miss Thang, 1986