De zomerzonnewende is al een tijdje achter ons, maar dit is een Belarussich lied dat bij die dag(en) hoort: Kupalinka. Vrouwen in het wit weven kransen, dansen in de wei en springen over het vuur (dat is echt een oeroud motief).

Neem de tekst maar tot u bij het filmpje.



Kupalinka, Angelica Agurbash