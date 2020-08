21 augustus is (ook) George Jackson-dag: 49 jaar geleden werd hij in de San Quentin-gevangenis in Californië bij een gevangenisopstand doodgeschoten..

Bob Dylan wijdde er zowaar een muzikale interventie aan. Die is weer eens onvindbaar maar hier is Fairport Convention, 1973.

Uitgelicht: grafsteen gebroeders Jackson, Bethel Memorial Cemetery

Mount Vernon, Jefferson County, Illinois, VS (Findagrave)