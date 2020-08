Mijn oude hart dat zwak is voor jou

Ach, de tijd dat je door de bakken kom struinen op het Waterlooplein77, op Rapenburg (Amsterdam), en een obscuur soulsingletje voor een gulden scoorde.

En dat bleek dan later “Northern Soul” te wezen en wel wat meer dan een gulden te moeten kosten.

En nu halen we het dan weer met een muisklik in huis.

Dit is er zo een.



Stay close to me, Five Stairsteps and Cubie, 1968

Curtis Mayfield had nogal goed naar dit nummer geluisterd toen hij het bovenstaande schreef. Geeft niet.



This old heart of mine, Isley Brothers, 1966

Het was eigenlijk bedoeld voor de Supremes maar voor hun zag men er geen a-kant in…

Uitgelichte afbeelding van de Geschwister The Five Stairsteps, de foto geeft weg waarom ze zo heetten: By The photo art copyright is believed to belong to the label, Windy C Records, or the graphic artist(s). – http://www.45cat.com/record/wc601, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=64611440