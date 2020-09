Mark Wirtz R.I.P.

Er was ander nieuws, of misschien was het wel helemaal geen nieuws: begin vorige maand is Mark Wirtz overleden. Een gelegenheid waarbij ik verneem dat hij – de naam is dan een weggevertje – Duitser althans Elzasser was, die in Engeland is gaan wonen en daar aan zijn betrekkelijke beroemdheid werkte.



Zijn orkest (en koor) heeft verscheidene deejay-themetunes geleverd, zoals deze, Yeh yeh voor Spangles Muldoon (Chris Cary) op Caroline, 1967. Andere zijn niet te vinden – maar als we hem herdenken kan deze niet achterwege blijven, een wonderlijke Northern Soulplaat.



A touch of velvet and a sting of brass, Mood Mosaic & the Ladybirds

En waarschijnlijk zijn bekendste: Excerpt from a teenage opera

Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.