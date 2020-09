Ik hoef niet meer rond te kijken

Hogerhand heeft weer eens iets beschikt: de woningcorporatie beveelt, sommeert en houdt eventueel haar handje op. Tijd om een heleboel oude tassen door te nemen, meegenomen uit mijn ouderlijk huis toen dat leegmoest, ruim negen jaar geleden.

Ik vind wat American Hot-100s die ik zo goed en zo kwaad als het gaat noteerde naar aanleiding van de uitzending (het overzicht) van zondagochtend, Caroline, meestal gepresenteerd door Bob Walton.

Veel bekende titels, onbekende die ik niet (meer) kan thuisbrengen en enkele die ik wel herken maar waarvan de naam van de uitvoerenden grote vraagtekens oproept. De Mad Lads, lieve mensen, het is prachtig, maar ik herinner mij hun naam niet, wel het nummer.



Don’t have to shop around, nr.95 ergens in november 1965.

93 is hun hoogste notering geworden, dat is toch wel treurig.

Isaac Hayes en Booker T. spelen er op, dat maakte niet uit, november ’65.

– Laat u niet foppen door de uitgelichte afbeelding, die stond nr.1 toen, maar er is geen verband verder. Van de Mad Lads is geen overneembare afbeelding te vinden.

