Al de tijd van de wereld. Diana Rigg R.I.P.

Diana Rigg overleden.

Moet ik u nu echt vertellen dat ik een foto van haar naast mijn dagelijkse werkcomputer heb? Nee hè.



Niet alleen mrs. Peel maar ook mrs. Bond, in On Her Majesty’s Secret Service, de laatste plaatopname van Louis Armstrong met All the time in the world, 1969

Iemand heeft een collage gemaakt van Avengers-beelden op de klanken van de Kinks met You really got me. Het terugziend had die serie ook wel iest sado-masochistisch – zou ik niet gekweld willen worden door mrs. Peel…?

