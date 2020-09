Psychedelische klassieker du jour: Matilda Mother

De derde track van The Piper at the Gates of Dawn, het debuutalbum van Pink Floyd en één van de beste psychedelische albums ooit. Acht van de elf tracks op het album zijn van de hand van Syd Barrett, waaronder deze nostalgische mijmering over de voorgoed verloren gegane kindertijd: For all the time spent in that room/The doll’s house, darkness, old perfume/And fairy stories held me high/On clouds of sunlight floating by.

Barret’s schizofrenie, in combinatie met overvloedig LSD-gebruik, leidde al spoedig tot zijn vertrek uit de band. Pink Floyd zou een paar jaar zoekende blijven, maar zich in de jaren ’70 uiteindelijk ontwikkelen tot één van de grootste mega-acts uit de geschiedenis van de populaire muziek.

Met Barrett liep het een stuk minder goed af. Hij maakte twee interessante soloalbums, maar trok zich in 1972 volledig terug uit de muziek om zich toe te leggen op schilderen en tuinieren. In 2004 overleed de tegen die tijd allang in een schemerwereld levende Barrett aan alvleesklierkanker.

There was a king who ruled the land

His Majesty was in command

With silver eyes the scarlet eagle

Showered silver on the people…

Oh, Mother

Tell me more

Why’d’ya have to leave me there

Hanging in my infant air

Waiting?

You only have to read the lines

They’re scribbly black and everything shines

Across the stream with wooden shoes

With bells to tell the king the news

A thousand misty riders climb up

Higher once upon a time

Wandering and dreaming

The words have different meaning

Yes, they did

For all the time spent in that room

The doll’s house, darkness, old perfume

And fairy stories held me high

On clouds of sunlight floating by

Oh, Mother

Tell me more

Tell me more

