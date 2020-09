Hardrockklassieker du jour: Fireball

Een favoriet van alle speedfreaks in de vroege jaren ’70. Deep Purple was de enige serieuze concurrent van Led Zeppelin, zowel qua output als qua populariteit. Drummer Ian Paice is de absolute ster hier, maar de hele band is in topvorm. Het tempo is halsbrekend, maar het blijft een song die je mee kunt brullen, iets wat we bepaald niet van alle moderne metal kunnen zeggen. Voor de goede orde ook de live-versie, met opnieuw een glansrol voor Paice.

Uitgelichte afbeelding: By Warner Bros. Records – itemphoto frontback, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41285565