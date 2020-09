Muziek is wat ik te geven heb. Toots Hibbert R.I.P. slot

Het lekkerste het laatst in de herdenkingsserie – het kwam ook langs in de film The harder they come, maar het is niet opgenomen in de soundtrack. Ik ga niet de snob uithangen die verkondigt dat Toots & the Maytals wel betere dingen hebben gemaakt, kom op zeg.

Everybody, give it to me! Uh!

Hey Hey Hey Hey Hey!

Yeah! Oh yeah

Hey Hey Hey Hey Hey!

I want you to believe every word I say

I want you to believe everything I do

I said music is what I’ve got to give

And I’ve got to find some way to make it

Music is what I’ve got baby

I want you to come on and shake it

Shake it, shake it baby

Oh yeah, hey

Na na na

Oh yeah! Na na na

Funky, Funky, Funky

Funky Kingston, is what I’ve got for you

Oh yeah

Funky Kingston, yeah, is what I’ve got for you

Funky Kingston, oh yeah

Oh!

Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh!

Lemme hear your, funky guitar

Eh Eh! Eh Eh! Eh Eh!

Yo reggae

Hear the piano, stick it to me, stick to me

Na Na Na Na

Oh yeah, alright, oh yeah

Watch me now

You watch me now

Playing from east to west yeah

I just play from north to south, yeah

I love black America

People keep on asking me for, Funky Kingston!

But I ain’t got none

Somebody take it away from me

Better buy yourself one



Funky Kingston, 1972

Uitgelichte afbeelding: By Michig – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16083284