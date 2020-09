Mysterieuze ogen

Mea culpa, ik heb pas onlangs van het racistische gekwaak van Eric Clapton gehoord, zoals geuit in 1977. Nu was hij toen muzikaalgesproken al afgeschreven, maar zijn catalogus van voor die tijd steunt zwaar op zwarte artiesten.

Tja, en Morrissey. Ian Brown. Noel Gallagher.

En dan nu Van Morrison.

Even zo’n 55 jaar terug in de tijd, mensen.

One Sunday mornin’

A-we went walkin’

Down by, the old graveyard

The mornin’ fog

I looked into

A-yeah, those mystic eyes

Her mystic eyes

Mystic eyes

Mystic eyes

Mystic, eyes

Mystic eyes

Mystic eyes

Oh, the mystic eyes

Ooh

(Mystic, mystic, mystic, mystic, mystic)



Mystic eyes, Them, 1965

