California burning

U kent mij inmiddels goed genoeg om niet te weten dat ik een hekel heb aan de Mamas en de Papas – achteraf ook aan de nummers die ik wel goed vond, want het ene is een cover van de Shirelles en het ander blijkt over een intern relatieprobleem te gaan waar ik NIETS van wil weten.

Een van de verschrikkelijke nummers van het kwartet wordt hier aangenaam tot souljazz verwerkt. Beter kun je het niet krijgen lijkt mij zo.



California dreaming, Wes Montgomery, 1966

Uitgelichte afbeelding: Door Verve Records – Billboard, page 1, 19 November 1966, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27156164