Jazzklassieker du jour: West End Blues

‘West End Blues’ is een compositie van King Oliver, die het op 11 juni 1928 voor het eerst op de plaat zette. Clarence Williams voegde er later een tekst aan toe, maar die doet voor mij eigenlijk vooral afbreuk aan de song. De titel verwijst naar Lake Pontchartrain, een meer even ten westen van New Orleans en destijds een populaire bestemming voor dagjesmensen. De laatste halte van de boemel uit New Orleans bevond zich bij het meer, vandaar de benaming ‘West End’.

Armstrong nam de song op 28 juni 1928 op met zijn Hot Five, destijds bestaande uit Fred Robinson (trombone), Earl Hines (piano), Jimmy Strong (klarinet en sax), Zutty Singleton (drums) en Mancy Carr (banjo). De onbegeleide opening door de maestro zelf was destijds revolutionair. Speciale aandacht voor Hines’ fantastische piano-solo (vanaf 1.55).

Uitgelichte afbeelding: By Spatms – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26249579