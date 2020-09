Bluesklassieker du jour: Need Your Love So Bad

‘Need Your Love So Bad’ is tegenwoordig waarschijnlijk vooral bekend door de vertolking van (Peter Green’s) Fleetwood Mac. Er is helemaal niks mis met die versie, maar het origineel is toch nét een tikkeltje beter. John scoorde in de jaren ’50 een serie grote hits. In de jaren ’60 werden de hits minder en in 1963 liet zijn platenmaatschappij hem vallen. Little Willie John werd actief in de burgerrechtenbeweging en trad op om fondsen te werven voor de NAACP.

John beschikte over een kort lontje (en over een voorliefde voor een stevig glas whiskey) waardoor hij regelmatig in vechtpartijen verzeild raakte. In 1965 werd hij veroordeeld wegens doodslag. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn, maar tot een herziening van de zaak is het nooit gekomen omdat John in 1968 in de gevangenis overleed aan hetzij een longontsteking, hetzij een hartaanval. Het is nooit duidelijk geworden wat de precieze doodsoorzaak was.

Need someone’s hand to lead me through the night

I need someone’s arms to hold and squeeze me tight

Now, when the night begins, whoa, I’m at an end

Because I need your love so bad

I need some lips to feel next to mine

Need someone to stand up – to stand up and tell me when I’m lyin’

And when the lights are low – and it’s time to go

That’s when I need your love so bad

So why don’t you give it up, baby and bring it home to me

Or write it on a piece of paper, woman – so it can be read to me

Tell me that you love me – and stop drivin’ me mad

Whoa, because I – I need your love so bad

Need a soft voice – just to talk to me at night

Don’t want you to worry, baby

I know we can make everything alright

Listen to my plea, baby, come on bring it to me

‘Cause I need – your love so bad

Baby, I need, I need – woman, I need your love so bad

