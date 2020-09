Soulklassieker du jour: Take Me To The River

Opgedragen aan ‘Little’ Junior Parker, de in 1971 op 39-jarige leeftijd overleden blueszanger. Al Green schreef de de song samen met gitarist Mabon “Teenie” Hodges (en niet met een van de leden van de bluegraas groep The Hodges Brothers, zoals Wikipedia abusievelijk meldt). Green was verantwoordelijk voor de tekst, Hodges en Green samen voor de muziek. Al Green’s leven was ten tijde van het schrijven van deze song ietwat chaotisch: “I was trying to get more stability in my life. I wrote, ‘Take me to the river/Wash me down/Cleanse my soul”.

De smeekbede was overigens vergeefs: in 1974 pleegde Mary Woodson, Green’s toenmalige vriendin, zelfmoord, naar verluid omdat Green weigerde met haar te trouwen. Kort daarop werd hij gegijzeld door zijn nicht, die een revolver op hem richtte en geld van hem eiste. De gebeurtenissen schokten Green diep. Hij besloot zijn leven volledig om te gooien, predikant te worden en uitsluitend nog gospelmuziek te maken. Pas in 1988 keerde hij terug naar de soul.

“I’d like to dedicate this song to little Junior Parker

A cousin of mine who’s gone on, but we’d like to

Kinda carry on in his name

I sing.”

I don’t know why I love you like I do

After all these changes that you put me through

You stole my money and my cigarettes

And I haven’t seen hide nor hair of you yet

I wanna know, won’t you tell me

Am I in love to stay?

Take me to the river

And wash me down

Won’t you cleanse my soul?

Put my feet on the ground

I don’t know why she treated me so bad

Look at all the things that we could have had

Love is a notion that I can’t forget

My sweet sixteen I will never regret

I wanna know, won’t you tell me

Am I in love to stay?

Hold me, love me, please me, tease me

Till I can’t, till I can’t, can’t take no more

Take me to the river

I don’t know why I love you like I do

After all the things that you put me through

The sixteen candles are burning on my wall

Turning me into the biggest fool of them all

I wanna know, can’t you tell me

Am I in love to stay?

I wanna know

Take me to the river

I wanna know

Want you to dip me in the water

I wanna know

Won’t you wash me in the water?

Wash me in the water

Wash me in the water

Won’t you wash me in the water?

Feeling good

