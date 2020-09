Bluesklassieker du jour: Shake, Rattle & Roll

De in 1985 overleden Big Joe Turner was volgens Doc Pomus één van de belangrijkste grondleggers van de rock ’n roll. Gezien onderstaande video valt daar weinig op af te dingen. De tekst van ‘Shake, Rattle & Roll’ was voor die tijd behoorlijk pikant (“get outta that kitchen, wash yo’ face an’ hands”/wearin’ those dresses, the sun comes shinin’ through! I can’t believe my eyes, all that mess belongs to you”). Bill Haley kuiste de tekst wat op en scoorde er een grote hit mee, maar de meeste jongeren – ook de witte – gaven de voorkeur aan de versie van Big Joe.

Turner zou later nog een aantal R&B hits scoren, maar muzikaal werd het allengs minder interessant. In de jaren ’60 besloot Big Joe terug te keren naar de roots en weer met kleine jazz- en bluescombo’s te gaan spelen. In 1983 werd hij opgenomen in de Blues Hall of Fame, in 1987, twee jaar na zijn dood door een hartaanval, in de Rock and Roll Hall of Fame.

Uitgelichte afbeelding: By Director: Joseph KohnProducer: Ben FryeProduction Company: Studio Films – Rock 'n' Roll Revue (1955)Internet Archive collection: Feature Filmshttps://archive.org/details/RocknRollRevue, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25842526