Mescaline en regen. Helen Reddy R.I.P.

Helen Reddy, voor mijn gevoel een zangeres met een hoog Willem-Duysgehalte, al vond ik No sad song stiekem wel een goed nummer.

En nu is ze een van de doden van dezer dagen en kom ik meer tegen dan alleen Jesus Christ Superstar-ellende.

Dit is mooi stout, niet te verwarren met dat gelijknamige nummer van Bolland & Bolland uit Holland.



Summer of ’71, 1971

Het is geschreven door Randy Newman, en er zijn zat mannelijke versies, maar op de een of andere manier zijn de beste versies van vrouwen, Dusty Springfield bovenaan – maar deze mag er ook wezen:



I think it’s going to rain today, 1971

No sad song en dit nummer komen nog wel apart aan de orde.

