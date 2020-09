De schrijver van In the ghetto, Mac Davis, hoort bij de Doden die deze dag herdacht worden (net als Helen Reddy gisteren gestorven).

Zo maken ze ze niet meer, mensen – dit was countrymuziek. De VS zijn alleen maar achteruitgekacheld, we hoeven er eigenlijk niet speciaal op te wijzen.



1970. Het origineel van Elvis Presley is van 1969.

Uitgelicht: By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=33968821