Beelden van jou. Mike Lennox R.I.P.

Hij komt hier ter sprake, naar aanleiding van zijn herkenningsmelodie. “Marshall” Mike Lennox, vliegende-kiepdeejay van Radio London is overleden aan Het Virus.

Hij onderscheidde zich door een mopperpartij tegen hippies, in die dagen het publiek van ongetwijfeld de beroemdste ex-Londondeejay John Peel (maar dat was niet te voorzien in 1967).

Voor straf zal Peel zijn enige single niet gedraaid hebben, er was toch al zo weinig tijd voor grammofoonmuziek op de BBC in 1968. Zelf werkte hij maar kort bij de BBC, na het einde van Big L.

En waar anders dit te rubriceren dan onder het trefwoord Psychedelische klassieker?



Images of you, Mike Lennox, 1968

Hij ruste in vrede