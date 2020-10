Skaklassieker du jour: One Step Beyond

De B-side van Prince Buster’s hit Al Capone, uit 1964. De – heel vermakelijke – inleiding die Madness 15 jaar later toevoegde is ontleend aan twee andere klassieke skanummers, “Scorcher” en “Monkey Spanner”.

De versie van Madness is min of meer per ongeluk op de plaat verschenen. Eigenlijk is het een ruwe mix, die niet voor release bedoeld was. De opname duurde maar 1 minuut 10, een beetje érg kort voor een single, zelfs in het punktijdperk. De producers besloten de 1 minuut 10 gewoon te herhalen en het geluid wat te manipuleren zodat de tweede helft van de song nét iets anders klonk dan de eerste helft. Het lag in de bedoeling de zaak nog eens te mixen, maar voordat dat kon gebeuren had de platenmaatschappij de single al op de markt gegooid.

Uitgelichte afbeelding: By Yerpo – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4559628