Worden er nog poëtische strijd- of verzetsliederen geschreven heden ten dage, vraag ik mij en u allen af!?

Welnu, als Your Local Pirates zetten onze gewaardeerde auteurs Joke Kaviaar en Peter Storm van tijd tot tijd een dergelijk lied op, de wind in de micro.

Laat horen, piraten!

‘t Is tijd om te stoppen met moeten

Ik weiger nog langer uit bed op te staan

voor nog meer armoedig geploeter,

schuif niet meer het leven op ver lange baan

Nee, ik zet niet langer mijn voeten

op die weg die ‘t niet waard is te gaan,

laat mijn tenen liever wroeten

in de grond, ‘k trek geen schoenen meer aan

Ik wil dromen, de ogen geopend

Ontwaken hier ver vandaan

Laat ons dromen, de ogen geopend

Het wagen om echt op te staan

Vandaag is de dag dat ik me omdraai,

met een vingerknip de klokken verzet,

de wekkers met hun dwingend lawaai

tot stilte verleid vanuit bed

Deze morgen zingt een ommezwaai

De merel het eerste couplet

Dan in koor met de haan en de kraai

en de roodborst met zijn falset

Ik wil dromen, de ogen geopend

Ontwaken hier ver vandaan

Laat ons dromen, de ogen geopend

Het wagen om echt op te staan

Nooit meer haast en nooit meer te laat

De plicht op de wegen geweken

waar de ijver met het asfalt vergaat,

als klaver en weegbree het breken

Laat ons spelen, als kinderen op straat

Licht tegels, laat de aarde spreken

Laat ons delen en strooien het zaad

dat ontkiemt om het vuur aan te steken

Ik wil dromen, de ogen geopend

Ontwaken hier ver vandaan

Laat ons dromen, de ogen geopend

Het wagen om echt op te staan