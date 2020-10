Af en aan verliefd: Johnny Nash R.I.P.

Johnny Nash, ploeterend in de R&B/gospelhoek, pas echt doorgebroken na een ontmoeting met de crème de la crème van de ska/reggae op Jamaica – met eigen nummers en met covers.



Stir it up, 1972

Keuze van Pyt



You got soul, uitgebracht in 1968, maar werd pas echt op de radio gedraaid in ’69 – AJvdK’s keuze



Falling in and out of love, (niet te verwarren met het gelijknamige nummer van de Supremes), 1970. Een favoriet op RNI.

Een van de doden van gisteren. Hij ruste in vrede.

Uitgelichte afbeelding: By Joda Records – Billboard, page 39, 28 August 1965, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26922840