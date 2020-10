Zittend op het spoorwegstation

The Quiet Five uit Ipswich. Ze zijn lokaal beroemd geworden met hun cover van dit nummer van Simon & Garfunkel. En ze waren met hun zessen.

Uit hun midden komt een zanger die enkele opmerkelijke hits had in ’70-’71, Richard Barnes. Jaja, die komen vast nog wel eens.

Ik leer nog eens iets uit onbegrijpelijke notities.



Homeward bound, 1966

Keith Skues had met deze versie van Petula Clark afscheid willen nemen van Radio London, juli 1967. Maar er was iets mis mee dus het werd iets anders (een plaatje dat ik in Bergen, Noorwegen wist te scoren, 2000 – die komt morgen). Hier is die versie van Petula alsnog.



Hij heeft onlangs zijn allerlaatste radioprogramma gepresenteerd. Wil ik weten waarmee hij afscheid neemt? Het is nog even na te gaan.