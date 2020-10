Liefde doet de wereld draaien. Een soulsessie met Sharon Tandy

De soulkant van Sharon Tandy die haar naar mijn onbescheiden mening het best past. Een kleine verzameling.



It’s an uphill climb to the bottom, ee nfragment van de single die nooit uitgebracht is maar wel de Fab Forty van Radio London haalde.



By my side, 1966



Toe hold, Een Hayes-Porter-nummer, opgenomen bij Stax met Booker T & the MG’s in 1966, uitgebracht in 1967



Ook van de Stax-opnamesessie. Waarom het pas in 2003 is uitgebracht hoort tot de raadselen van het platenbedrijf in de jaren zestig.

En nee, deze versies zijn voor het live-optreden in de Speakeasy, Londen, klaarblijkelijk voor Franse tv, 1968, niet op plaat uitgekomen:



Piece of my heart & Uptight

Een wel uitgebrachte cover die nauwelijks onderdoet voor het origineel en net zo weinig verkocht is in zijn tijd.



Love makes the world go round, 1966

Tot zover deze tweetrapsraket-Sharon-extravaganza. Je weet maar nooit wanneer ze weer zal langskomen…

Uitgelichte afbeelding: By Photographers: A. Vente, A & F. van Geelen – FTA001009953 002 con.png Dutch TV programme Fenklup. Recorded 9 February 1968, broadcast 15 March 1968, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58428671