Jouw naam en de mijne in een hart op de muur

In de loop van het eerste halfjaar van 2020 stierven de laatste oorspronkelijke leden van de band de Left Banke. Een barok genoemde groep werkzaam in de psychedelische hoek van de toenmalige popmuziek. Het origineel van And suddenly… is niet te vinden.

Hun meestgecoverde nummer kent u waarschijnlijk van de Four Tops, die ik weinig kwalijk kan nemen – maar wel de covers van Walk away Renée en If I were a carpenter (het gevolg van het vertrek van Holland-Dozier-Holland bij Motown, ik weet het).

Mooier en ijler dan dit kan het nu eenmaal niet.



1966. De tekst duikt op onder de montagebeelden.

De Renée over wie het gaat was ook de inspiratie tot het beeldschone Pretty ballerina.



Desirée, 1967

Moge de herinnering aan de band tot zegen zijn.

Uitgelichte afbeelding: Door KRLA/Beat Publications-page 1 – KRLA Beat page 21. This was a newspaper published for KRLA Radio in the mid 1960s., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28808975