Sloop de slachthuizen

Laat ik christen-anarchist Felix Ortt eens citeren: “ik kan mij het paradijs wel voorstellen met een boomgaard, maar niet met een slachthuis.”

Allicht niet. En ook hier moeten de slachthuizen weg, was zijn streven en dat van Your Local Pirates, onze auteurs Joke Kaviaar en Peter Storm.

De dood is hier de handelswaar

De mens kent geen genade

Dat speklapje op uw bord heeft gegild

Tot het stierf in kokend water

Massa executies vinden hier plaats

Slachting op dagelijkse basis

Het bloed stroomt hier de afvoer in

of een dierenleven niks waard is

refr. Hoor je de kreet van het varken?

We moeten de slachthuizen slopen

Hoor je de roep van de koeien?

We moeten de slachthuizen slopen!

Trucks, ze voeren de slachtoffers aan

Opeengepakt een leven kort

De worst van morgen kan amper nog staan

Lood in de benen – Vort! Vort!

Ze trekken en slaan, de mensenhanden

Voor biefstuk of voor kippenpoot

De lijken worden aan haken gehangen

En weer stroomt er bloed in de goot

Refr.

Arbeiders werken aan de lopende band

Messen scherpen voor een schamel loon

Voor de baas zijn financieel gewin

de martelfabriek zo gewoon

De slager legt de bloeddorst klaar

In de vitrine als smakelijk eten

De geur van ontbinding rauw of gaar

Verborgen achter niet willen weten

Refr.